La mia scuola al tempo del Covid: vince la IIIA della media di Murisengo

MURISENGO - L’emergenza pandemica sta lasciando spazio a un progressivo ritorno alla normalità. I ragazzi hanno sperimentato in modo del tutto particolare disagi e difficoltà durante il periodo del lockdown. Uno spaccato del loro vissuto ci è offerto dalle testimonianze raccolte in piena pandemia in un video realizzato dagli alunni della classe 3A della scuola secondaria di I grado di Murisengo, che fa parte dell'Istituto Comprensivo di Cerrina. Il filmato è risultato vincitore del concorso La mia scuola al tempo del Covid ideato dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Save The Children e la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Piemonte.

La classe si è aggiudicata in premio un kit costituito da tablet e sim dati (della durata di 12 mesi) per l’accesso a internet.