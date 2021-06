Arrivano i 'Velocity'

ALLUVIONI PIOVERA - Dopo alcuni anni dall’ultima rilevazione è stata incaricata una ditta specializzata di effettuare un monitoraggio dei passaggi e delle velocità sulla strada provinciale SP 82 a Grava in via Pavesa, una strada urbana con il limite velocità a 50 km/h e a Piovera lungo una strada extraurbana con il limite di velocità a 70 km/h.

Nelle misurazioni del settembre di sette anni fa, prima dell’installazione dei ‘VeloOk’ da parte del Comune di Alluvioni Cambiò che fu il secondo in provincia a farne uso dopo Serravalle Scrivia, la velocità media delle auto in transito era di 70,47km/h, calata poi a 45,27 il mese successivo con la presenza dei dissuasori, con una riduzione dei passaggi mensili oltre i 90km/h dal 9,27% allo 0,18% delle misurazioni.

I dati del maggio 2021 sono stati altrettanto confortanti: la velocità media di passaggio resta di 49,52 km/h e solo lo 0,6% dei passaggi supera la soglia dei 90km/h. Dalla lettura di questi dati si comprende l’efficacia dei ‘VeloOk’ come dissuasori di velocità visto che a distanza di sette anni dall’installazione la velocità media in via Pavesa è ancora inferiore al limite di 50 km/h e quella a Piovera resta entro i limiti.

A breve i vecchi apparecchi in via Pavesa verranno sostituiti con i nuovi ‘Velocity’ che permettono di posizionare il misuratore di velocità in un modo più semplice e veloce; ne è stata prevista l’installazione anche sulla provinciale a Piovera ma essendo una strada extraurbana occorre l’autorizzazione della provincia che però a sentire l’amministrazione comunale difficilmente verrà concessa; in ogni caso verranno effettuati periodicamente rilevazioni di velocità con le relative sanzioni per i trasgressori.