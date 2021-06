Audax e Lions insieme contro la droga

TORTONA - Questa mattina, sabato 26 giugno, alle 9 del mattino presso la sede della polisportiva l’Audax Orione in collaborazione con i Tortona Lions organizza un Open Day per bambini e bambine nati dal 2010 al 2015 dove chi vuole può provare a giocare sia a rugby che a calcio.

Contestualmente si terrà la presentazione della giornata dal titolo “Insieme per dire no alla droga” inserito nel più ampio progetto ‘Dobbiamo parlare’ che mira alla prevenzione anche del bullismo e degli abusi sui minori attraverso lo sport come strumento educativo e sociale. "A questo evento parteciperà anche il Comune di Tortona - dice il presidente della polisportiva Gonzalo Russo - con il sindaco Federico Chiodi, la deputata Rossana Boldi, il Cisa, le forze dell'ordine, il Coni, la Lnd con il presidente regionale Christian Mossino accompagnato dal consigliere Cosimo Agnino e dal delegato provinciale di Torino Giovanni Spina, il comitato Sport e Salute e le scuole. L'idea principale è quella di inviare un forte messaggio ai nostri cittadini che, insieme e attraverso lo sport, possiamo riuscire a combattere questi mali che colpiscono i nostri ragazzi".