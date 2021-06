Elezioni e rinnovi: la Polisportiva di Rocca Grimalda programma il futuro

ROCCA GRIMALDA - Si terranno domenica 4 luglio, tra le 9.00 e le 17.00, le elezioni per il rinnovo del vertice della Polisportiva Rocca Griamalda, l’associazione che si occupa in paese del buon funzionamento degli impianti e che organizzata la sagra della Peirbuiera, uno degli appuntamenti più frequentati dell’estate dell’Ovadese. In questa settimana sono in corso le operazioni preliminari al voto.

Della situazione dell’associazione, che come tutti ha dovuto fare i conti con l’ultimo anno così particolare, si è discusso in un incontro organizzato qualche domenica fa sul Belvedere del paese. «È stata l’occasione - spiega Marco Pernigotti, presidente uscente dell’associazione - per fare il punto e verificare la disponibilità in vista dei programmi futuri». Tra le intenzioni concrete quella di riproporre anche quest’anno la sagra della peirbuieira "in versione da asporto" come nel 2021 per due fine settimana del mese di agosto. «Sarà però il nuovo direttivo - precisa Pernigotti - a prendere la decisione definitiva».

Nel frattempo, il 27 giugno scadranno i termini per la presentazione delle candidature. Dieci per ora i nominativi già certi. Oltre al presidente uscente, Franco Cazzulo, Alessandro Minervini, Mauro Perfumo, Daniele Caneva, Francesco Matera, Andrea Vicario, Ugo Pesci, Giovanna Grillo. Per il tesseramento l’associazione sarà a disposizione in sede domenica 20 e 27 giugno. Il nuovo direttivo avrà sette elementi.