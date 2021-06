Camminata sulla diga, poi sfilata d'auto d'epoca

SPIGNO MONFERRATO - La diga di Spigno Monferrato è tristemente nota in occasione delle alluvioni. Tracimando, è dal bacino che arrivano le ondate di piena della Bormida che poi allagano i paesi della parte a valle. Comune e Pro loco, però, hanno deciso di valorizzare il contesto naturalistico circostante organizzando una camminata. Appuntamento domenica 27 alle 7.30 in piazza Garibaldi. «Due passi nei dintorni percorrendo i bellissimi e panoramici sentieri che dal concentrico raggiungono la frazione di Montaldo, per poi proseguire verso San Giacomo e Bergagiolo prima di fare ritorno in paese» informano gli organizzatori. Due percorsi a disposizione dei camminatori, da 15 e 20 km, con ‘difficoltà E’. «Saranno garantite le procedure anti-contagio» assicurano dal Comune. Nel pomeriggio ad allietare i camminatori ci sarà anche una sfilata di auto d’epoca. Info: 349.1923100