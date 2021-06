A Casale torna il Bonus Facciate. Con tanto di Piano colore

CASALE – Torna per il secondo anno a Casale Monferrato il Bonus comunale facciate: dallo scorso mercoledì giugno è infatti aperto il bando per avere fino a 5mila euro di contributo sugli interventi di recupero delle facciate degli edifici esistenti. Un bando che ricalca quello dell’anno scorso, ma che avrà alcune importanti novità, tra cui quella legata all’approvazione del primo Piano del Colore cittadino.

Il piano è predisposto dal Settore Pianificazione Urbana e Territoriale del Comune in collaborazione con la Boero Spa, azienda leader nel settore dei prodotti vernicianti per l’edilizia, ed è stato presentato ieri mattina nel Castello di Casale. «Sono stati individuati trenta colori – ha sottolineato l’assessore Vito De Luca – a cui si aggiungono sei tinte dedicate al centro storico, quattordici smalti per elementi ferrosi e legno e tre per gli elementi di ferro».

Il bando si chiuderà alle ore 12 di venerdì 24 settembre e permetterà ai proprietari, titolari di contratto di locazione o condomini di avere 8 euro a metro quadrato di facciata recuperata fino a un massimo di 5 mila euro sullo stesso edificio e fino a esaurimento delle risorse disponibili (100 mila euro). Confermata anche quest’anno la possibilità di cumulo tra il Bonus e la detrazione fiscale del 90% statale, mentre non potrà essere erogato per chi si avvarrà del credito d’imposta del 110% inserito nel Decreto Rilancio del 2020.

«Nella graduatoria principale – ha continuato De Luca – si darà priorità alle domande “fuori centro storico” non finanziate nel 2020, senza che i richiedenti debbano presentare una nuova istanza. Una scelta che ci è sembrata doverosa per permettere al maggior numero di persone di usufruire del bonus». Il Regolamento, il bando, le planimetrie, i modelli di domanda e tutte le informazioni sul Bonus comunale facciate sono alla pagina dedicata del Comune del sito internet del

Comune.