Enoteca e Onav, una serata dedicata all'aceto balsamico tradizionale

OVADA - Il prestigio di un prodotto italiano riconosciuto nel mondo come l'aceto balsamico tradizionale di Modena, la mano in cucina di Beppe Sardi. Sono questi i protagonisti della serata organizzata in collaborazione da Enoteca Regionale e Onav Alessandria. Venerdì 2 luglio sarà proposto un percorso degustativo nato per esaltare le potenzialità di un'eccellenza riconosciuta proveniente dal Consorzio Produttori Antiche Acetaie.



«L'attività della nostra associazione – racconta Gianluigi Corona, delegato Onav per la nostra provincia – è rivolta all'assaggio del vino con apertura ad altri prodotti riconosciuti per la loro qualità. L'aceto balsamico, nella sua versione più nobile, rientra a tutti gli effetti in questa definizione». Le portate, antipasto, primo, secondo e dolce, saranno accompagnate da confezioni personalizzate di aceto, un invecchiamento compreso tra dodici anni e venticinque anni, secondo le regole imposte dal consorzio di tutela. Ad accompagnare i piatti la bottiglie istituzionali del Consorzio del Gavi dell'anno dedicato alla promozione del Cortese. Per la partecipazione alla serata (prezzo 45 euro) è obbligatoria la prenotazione. Ulteriori informazioni al 335.65.09.953.