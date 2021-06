Oltregiogo, ora anche Gavi aderisce all’associazione di promozione

GAVI — Il Comune di Gavi è entrato ufficialmente a far parte dell'associazione culturale e di promozione turistica Oltregiogo. La decisione è stata presa con delibera del consiglio comunale nell'ultima seduta. Obiettivo dell'associazione, nata una ventina di anni fa per iniziativa di Dino Angelini, è quello di mettere in campo iniziative per la valorizzazione turistica e culturale di quella vasta area a cavallo tra Liguria e Piemonte.

Obiettivi che si sposano con quelli della nuova amministrazione gaviese guidata da Carlo Massa. Fanno già parte dell’associazione Arquata, Bosio, Belforte, Mornese, San Cristoforo, Basaluzzo, Capriata, Carrosio, Casaleggio Boiro, Francavilla Bisio, Grondona, Lerma, Mornese, Montaldeo, Parodi, Silvano, Tassarolo, Voltaggio. Il comune di Gavi, “capitale” della val Lemme, mancava quindi all'appello.

Tra le azioni di Oltregiogo c’è la partecipazione a bandi per ottenere fondi volti alla tutela e promozione del territorio. A settembre l’adesione al bando della Fondazione Compagnia San Paolo per il turismo culturale e “lento”, due elementi di cui anche Gavi è ricca.