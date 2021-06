Riboldi: "Noi che amiamo la Patria? Vogliamo promuovere la cultura in maniera libera"

CASALE - Questa settimana il sindaco di Casale Federico Riboldi nel consueto video - aggiornamento dedica uno spazio importante alla questione legata al festival 'Noi che amiamo la Patria' che ha sollevato un poleverone non indifferente nell'ultima settimana. La scelta di ospitare la kermesse - con tanti nomi celebri - ha attirato critiche anche abbastanza pungenti da parte delle minoranze (soprattutto del Pd): il primo cittadino si dice quindi dispiaciuto "quando ancora oggi qualcuno compila le liste di proscrizione su chi dev'essere e chi non dev'essere invitato a fare cultura. Per noi la cultura sta tutta sullo stesso piano e vogliamo promuoverla in maniera libera come è abituata a fare la nostra città".

Di seguito quindi, Riboldi celebra il settimo compleanno del Monferrato Unesco, ringraziando chi "gettò il cuore oltre l'ostacolo: oggi il Patrimonio Unesco sta portando grandi riscontri dal punto di vista del turismo". E per quanto riguarda il turismo l'amministrazione ha poi incontrato il segretario della Camera di Commercio di Lione per la nascita di un nuovo 'asse' di collaborazione enogastronomico. Tra le idee emerse quella principale è la creazione di pacchetti turistici che colleghino Lione al Monferrato soprattutto nella stagione del tartufo. Sempre restando nell'ambito economico, lo stesso Riboldi è intervenuto durante la Conferenza dell'associazione industriale francese del Freddo invitando le grandi aziende a venire in visita a Casale e a seguire la scia di chi ha già investito in Monferrato.

Per quanto riguarda il centro vaccinale al Palafiere e il cambio di orario che ha sollevato polemiche "Il presidente di Area Marco Buoni sta studiando un modo per installare un climatizzatore nella struttura che permetterebbe il ritorno alle fasce orarie originarie". Infine, martedì in piazzale dell'Aeronautica è stata inaugurata la targa che ricorda i nomi dei 34 aviatori morti nelle due guerre mondiali e a cavallo tra queste mentre in conclusione, dedica un ringraziamento al maestro Aldo Re, fondatore dell'X1 Boxing Casale e organizzatore della serata sportiva di ieri al Castello.