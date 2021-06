Amici del Forte, teatro e cultura in un corso per narrare il territorio

GAVI — Ripartono le attività degli Amici del Forte di Gavi. Per scrollarsi di dosso la “polvere” accumulata durante la lunga pausa forzata, gli Amici saranno al Forte per quattro sabati di luglio con un corso organizzato insieme a Commedia Community, l’associazione che da anni cura gli spettacoli dei teatri di Gavi e di Arquata Scrivia.

Questi incontri, destinati ai soci e alle nuove guide volontarie, saranno l’occasione per apprendere le tecniche con cui raccontare il territorio, la sua storia, la sua cultura e si concluderanno domenica 1° agosto, con la messa in scena di alcune “incursioni” durante le visite regolari.

Il corso, gratuito, è rivolto ai soci degli Amici del Forte. Chi fosse interessato ad associarsi potrà farlo semplicemente inviando una mail a amici@amicidelforte.it oppure un messaggio Whatsapp al numero 379 2516414. Associarsi è inoltre il modo più semplice per sostenere le attività del sodalizio, anche da parte di chi ama il Forte ma non ha modo di diventarne voce narrante.

Sempre a luglio, in collaborazione con il Gruppo Arquatese Astrofili, sabato 17 sarà la prima di tre serate dedicate all’osservazione della volta celeste. Sul Colle dei Turchini, dalla terrazza esterna della Madonna della Guardia di Gavi, sarà possibile osservare le immagini della Luna, su cui punteranno i telescopi accompagnati dalla appassionata descrizione degli astrofili.

Il ciclo proseguirà il 13 agosto con la ricerca delle Lacrime di San Lorenzo e la narrazione di miti e leggende e si concluderà il 4 settembre, serata dedicata all’osservazione di pianeti e costellazioni.

Gli appuntamenti saranno replicati tre volte ogni sera, con inizio alle 21.30, 22.30 e 23.30, per un massimo di 50 partecipanti alla volta. La prenotazione, obbligatoria, può essere effettuata a partire da venerdì 2 luglio a questo indirizzo. Per maggiori informazioni si può inoltre inviare un messaggio a amici@amicidelforte.it oppure al numero Whatsapp 379 2516414 (attivo solo per messaggi di testo). Per restare aggiornati sulle attività degli Amici del Forte: facebook.com/amicidelforte.