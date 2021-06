Contagi sempre più giù, molti paesi sono covid free

NOVI LIGURE — Da oltre tre settimane a Novi Ligure i positivi al coronavirus sono sotto le dieci unità. Secondo l'ultimo dato ufficiale disponibile, quello di ieri, i residenti contagiati sono 8. La città quindi non è ancora covid free, ma poco ci manca.

Nel frattempo comunque sono continuate le verifiche da parte della polizia municipale: dal 1° novembre 2020 al 24 giugno 2021 gli agenti hanno controllato 3.002 persone (una media di quasi 13 al giorno), mentre sono 1.025 i controlli effettuati sulle attività commerciali.

Dando uno sguardo ai dintorni di Novi, sono diversi i Comuni "in bianco", cioè a zero contagi. Ormai anzi si fa prima a elencare i paesi dove sono presenti soggetti positivi: si tratta di Serravalle, Gavi e Pasturana, con 2 malati ciascuno, e di Bosco Marengo e Villalvernia con 1 malato ciascuno.

Intanto è stata annunciata la chiusura del punto vaccinale di Gavi, a partire dal prossimo 7 luglio. In pochi mesi, nel distretto Asl di via Garibaldi sono state vaccinate oltre 3.500 persone, coprendo sostanzialmente tutta la popolazione.

Da oggi, nell'hub vaccinale di viale dei Campionissimi a Novi, chi ha più di 60 anni e non ha ancora aderito alla campagna vaccinale può presentarsi anche senza prenotazione e verrà immunizzato. L'hub di Novi è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 14, ma gli over 60 senza prenotazione potranno presentarsi solo dalle 9 alle 12. Inoltre sul sito www.ilPiemontetivaccina.it gli ultra sessantenni che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale possono farlo scegliendo anche il tipo di vaccino che verrà loro somministrato.