Istanza di fallimento, il tribunale concede più tempo al Cit

NOVI LIGURE — Una settimana di tempo in più per il Cit, per proseguire il percorso di risanamento con la ricostituzione del capitale sociale e la pubblicazione del bando per la cessione di parte delle quote a un socio privato. È quanto ha deciso oggi il tribunale di Alessandria in merito all’istanza di fallimento della società di trasporto pubblico.

«Ritengo che il giudice abbia riconosciuto la bontà delle nostre tesi difensive – ha commentato a margine dell’udienza l’amministratore unico del Cit Silvio Mazzarello – E ci ha concesso più tempo per proseguire lungo il cammino intrapreso».

Nell’udienza già convocata per il 6 luglio il magistrato valuterà quindi se concedere il “concordato in bianco”, come richiesto dai legali del Cit, che darebbe alla società quattro mesi di tempo per studiare un piano di rilancio senza il timore di essere "aggredita" dalle azioni legali di eventuali creditori.