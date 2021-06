No all'abbandono di animali

ALESSANDRIA - L’Assessorato al Welfare Animale del Comune di Alessandria in collaborazione con l’Associazione Tutela Animali (Ata) propone una campagna informativa volta alla sensibilizzazione contro il fenomeno dell’abbandono degli animali. Obiettivo dell’intervento è la prevenzione del randagismo, fenomeno che si intensifica particolarmente durante l’estate in concomitanza con le partenze per le vacanze.

«Come ogni anno, in prossimità delle vacanze estive il fenomeno dell’abbandono di gatti e cani si intensifica - ha spiegato l’assessore al Welfare Animale, Giovanni Barosini - Negli ultimi giorni sono stati ritrovati cani vaganti privi di microchip in diversi punti della città, oltre che cucciolate di gattini, alcuni con pochi giorni di vita e quindi spesso con enormi difficoltà, da parte dei volontari, di poterli salvare». Al Gattile Sanitario, gestito insieme al canile e al rifugio Cascina Rosa dall’associazione Ata, ci sono più di trenta cuccioli, oltre ai gatti adulti che stanno aspettando una famiglia. L’estate, purtroppo, è il momento dove si registrano meno affidamenti. L’abbandono felino, è in forte crescita e la sterilizzazione è la prima “arma” efficace di prevenzione al randagismo.

«Tramite l'Ata cerchiamo di dare anche aiuti alle persone in difficoltà economiche per pagare le spese di sterilizzazione, oltre che continuare, come Amministrazione Comunale, la sterilizzazione delle colonie feline - aggiunge - Importante, sempre sul fronte felino, è anche la collaborazione dell’associazione Panciallegra nel rifugio di Via Monteverde. Inoltre con la collaborazione di Ata riproponiamo il manifesto con un’immagine e un messaggio che dovrebbe colpire innanzitutto il cuore delle persone che hanno un animale: “Un amico fedele - Trovarlo è una Fortuna, Abbandonarlo un gesto ignobile, un reato”. Ci saranno manifesti 6 x 3 in alcuni punti importanti della Città, come alla rotonda di spinetta Marengo, il cui messaggio, si auspica, possa raggiungere davvero più persone possibili».

In conclusione «continua anche con Radio Gold la collaborazione nel Programma Non abbandonarmi, dove verranno presentate storie di felici adozioni, servizi e consigli da parte di esperti, oltre che gli animali ospiti delle strutture che aspettano una famiglia».

Si ricorda infine che l’Ufficio Welfare Animale, “non va in ferie”: per problemi, richieste di aiuti, segnalazioni, è possibile contattare il numero telefonico 0131515249 oppure scrivere all’indirizzo email welfare.animale@comune.alessandria.it .