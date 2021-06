Oneri urbanistici, pace fatta tra Comune e Fondazione Galliera

VOLTAGGIO — «Finalmente si è chiuso un contenzioso che neppure doveva iniziare». Ne da comunicazione il sindaco di Voltaggio, Giuseppe Benasso. «Con sorpresa e disappunto quattro anni fa - allora in minoranza – avevamo appreso del contenzioso che aveva portato al Tar del Piemonte il Comune di Voltaggio e la Fondazione Galliera». Il contenzioso riguardava gli oneri di urbanizzazione che, secondo l’allora amministrazione erano dovuti da parte della Fondazione.

«Oggi, nel giorno fissato dal Tar per l’udienza, i legali del Comune e della Fondazione, invece di dare inizio alle schermaglie procedurali, hanno depositato al Tar di Torino la dichiarazione che i due enti non intendono proseguire la causa. Come amministrazione, siamo contrari per principio alla risoluzione dei problemi attraverso prove di forza».