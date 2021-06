Pre, post scuola e mensa: al via le iscrizioni online

CASALE – Sono aperte a partire da ieri le iscrizioni per i servizi scolastici per l’anno 2021 / 2022. Sul Portale genitori sarà possibile, entro venerdì 27 agosto, dare la propria adesione per la mensa, il pre e post scuola, oppure per i pomeriggi scuola.

Le iscrizioni e i rinnovi ai servizi scolastici potranno avvenire solo online, a eccezione dei nuovi utenti dei nidi comunali che dovranno contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione allo 0142 444204. Per tutti gli altri, invece, una volta effettuato l’accesso al portale sarà sufficiente cliccare su Nuova iscrizione o su Anagrafica / Rinnova iscrizione e seguire le istruzioni. Il rinnovo deve essere effettuato anche dagli alunni del tempo pieno.

L’iscrizione ai servizi scolastici è vincolata alla regolarità dei pagamenti pregressi. Inoltre, se le domande saranno presentate tra il 28 agosto e l’8 settembre non sarà garantita l’attivazione per il primo giorno di scuola (13 settembre), mentre per quelle effettuate dal 9 settembre saranno disponibili dalla settimana successiva al giorno di iscrizione o regolarizzazione dei pagamenti. Per coloro che hanno difficoltà con la piattaforma informatica, è previsto un supporto telefonico ai numeri 0142 444204 – 0142 444368 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.