Sabato Cammini DiVini fa tappa a Villadeati

VILLADEATI – Proseguono le attività serali di Cammini DiVini e questa volta l’iniziativa si sposta nel Comune di Villadeati con una nuova escursione sabato 3 luglio tra paesaggi inediti e sentieri ombrosi visitando le numerose fontane del territorio.

Il ritrovo è previsto a partire dalle 18.30 presso il circolo ‘Il Cortiletto’ adiacente alla chiesa di San Remigio per le iscrizioni e partenza puntuale alle 19,30. Il percorso, abbastanza facile prevede un tracciato di quasi 8 km con meno di 250 metri di dislivello per un tempo stimato di quasi 3 ore di cammino.

Cos’è necessario portare? Una lampada frontale, calzature sportive, scorta d'acqua e abbondante repellente per gli insetti (zanzare). Inoltre i partecipanti non dovranno allontanarsi dalla guida per tutto lo svolgimento della manifestazione. Il costo per partecipare alla camminata è di 5 euro, alla fine dell’escursione ci sarà poi un ristoro con menù giro pizza (pizza più bibita a 12 euro).

Per partecipare sarà obbligatorio prenotarsi telefonando al 339 4188277 o scrivendo ad augusto.cavallo66@gmail.com.