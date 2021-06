A Popolo i festeggiamenti per l'anniversario del Cisom

POPOLO - Il Sovrano Militare Ordine di Malta (Smom) ha recentemente celebrato il suo Santo Patrono. Il 24 giugno si sono così raccolti presso la Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista a Popolo cavalieri e volontari, che hanno colto l'occasione per celebrare anche il 51° anniversario di fondazione del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom), "braccio" operativo dello Smom.

Erano presenti all'evento anche altri gruppi e delegazioni piemontesi, tra cui: Ilario Ziliotto, Capo Raggruppamento Piemonte e Val d'Aosta; Eugenio Della Chiesa (Torino); Pietro Brovarone (Biella); Luca Recanati (Novara); Fra' Angelo Chiastellaro, Ven. Balì Gran Croce di Giustizia; Emanuele di Rovasenda, Cavaliere di Onore e Devozione in Obbedienza e delegato Smom per Piemonte e Valle d'Aosta. A questi si sono aggiunte altre realtà locali con cui il gruppo casalese ha, nel tempo, stretto rapporti di collaborazione tra cui il comandante Cristiano Cortello di AIB Coniolo e i volontari Piero Mascarino e Vincenzo Merlino della Protezione civile. Scorri la gallery per vedere le foto dell'evento.