Casale si prepara a ospitare il Giro d'Italia Donne

CASALE – A Casale è tutto pronto per accogliere, nella giornata di domenica 4 luglio, la terza tappa (che dalla capitale del Monferrato arriverà fino a Ovada) del Giro d’Italia Donne.

L’area che sarà interessata ad accogliere le 24 squadre sarà la zona sud di piazza Castello, da dove le atlete e le squadre si avvieranno alle 12.05 al chilometro zero della tappa, che sarà in corso Manacorda. Per consentire lo svolgersi di tutte le operazioni preliminari e la partenza in sicurezza dall’una della notte tra sabato e domenica alle 14 di domenica (e comunque fino al termine del disallestimento delle strutture) saranno temporaneamente istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata nell'area compresa tra il Mercato Pavia, il lato sud e quello sud-est del Castello fino all’ingresso principale della fortezza.

Negli stessi orari, sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi ‘blu’ e in quelli a sosta libera limitrofi la corsia di marcia che da via XX Settembre conduce verso via Aporti, oltre che su entrambi i lati del viale alberato di corso Manacorda, nel tratto compreso tra la rotatoria di corso Manacorda/via Sant'Anna e piazza Castello.

Dalle 7 alle 14 (e comunque fino al termine del transito della gara), invece, sarà temporaneamente istituito il divieto di transito in corso Manacorda, nel tratto compreso tra la rotatoria di corso Manacorda / via Sant'Anna e piazza Castello, e nel tratto compreso tra le intersezioni di corso Manacorda / via XX Settembre e quella di via Aporti / piazza Castello. Lungo le strade che saranno percorse dalle atlete, infine, sarà istituita la chiusura totale della circolazione dalle 11.30 alle 12.45 circa. Le vie interessate saranno: corso Manacorda, corso Giovane Italia, corso Valentino.