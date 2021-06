La domenica dei bambini: teatro e divertimento per i più piccoli

NOVI LIGURE — Partirà il 4 luglio la rassegna teatrale “Domenica dei bambini” dedicata ai bambini dai tre anni d’età che si svolgerà presso l’androne di palazzo Dellepiane a Novi Ligure.

Il 4 luglio alle 18 è in programma lo spettacolo di mimo “L’orchestra”, scritto, diretto e interpretato da Marco Pernici. La trama? Un direttore d’orchestra vestito con un elegante frac entra in scena. Tutti gli strumenti sono accordati e il concerto può iniziare... ma qualcosa non va!

Sempre il 4 luglio alle 21 sarà la volta dello spettacolo “Più su di quaggiù – Ti andrebbe di raccontarmi un sogno che hai fatto?” di e con Andrea Robbiano e le musiche di Lorenzo Marcenaro.

Domenica 18 luglio alle 21 Ilaria Ferro, Paolo Piccinini e Ilaria Saccà saranno protagonisti di “A testa in giù”. Due bambine, Lavinia e Carlotta, sono apparentemente diverse. Cosa potrebbe mai unirle?

Domenica 25 luglio e domenica 1° agosto alle 21 verranno riproposti, rispettivamente, gli spettacoli “A testa in giù” e “Più su di quaggiù”.

I posti disponibili sono 100 ed è obbligatoria la prenotazione contattando l’indirizzo mail informagiovaninovi@gmail.com o i numeri 0143 76246 – int. 2 e 334 6323808 (quest’ultimo anche via WhatsApp). La rassegna è organizzata in collaborazione con le associazioni Con i bambini, Explora, Alleanze educativa, Cooperativa sociale di solidarietà Azimut e il Centro famiglia Novi.