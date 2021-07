Danilo Rapetti nuovo presidente dei Lions Club Host

ACQUI TERME - Si è tenuta ieri la tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana tra la Presidente uscente Valentina Pilone e il nuovo vertice associativo Danilo Rapetti. «Tutti i soci plaudono al nuovo Presidente, pronti a sostenerlo e a supportarlo nelle future iniziative a favore della comunità - affermano dall'assemblea – Danilo, la cui storia associazionistica comincia tra i giovani del Leo Club Acqui Terme, saprà, con la lungimiranza che lo contraddistingue, condurre il Club ad affrontare le nuove sfide che si presenteranno».

«Il Lions Club Host di Acqui ha fatto parte della mia vita, sin da quando ero ragazzo – ha commentato Rapetti – La Presidenza è una carica di onori ed oneri che richiede un impegno profondo e proficuo che finora, per motivi istituzionali e politici, non avrei potuto garantire. Oggi sono pronto e mi inorgoglisce essere Presidente di uno dei più antichi Lions club d'Italia (1955)».

Una carica che per Rapetti non è solo di mera rappresentanza alle cene di gala, istituzionali o benefiche, ma un 'servire' attivo per costruire qualcosa di utile e strutturale per la comunità. Di idee in cantiere già ce ne sono «Ho pensato a due service – anticipa - Uno culturale sul filone di valorizzazione della Cattedrale iniziata dai Lions nel 1987 in occasione del restauro del Trittico del Bermejo e giunta fino ai giorni d'oggi con le audio guide realizzate dal mio predecessore. Su questa scia, per rendere più appetibile per turisti e cittadini questo 'Scrigno di tesori', vorremmo recuperare la pala d'altare della Vergine Assunta del Moneri, un'opera mirabile di metà seicento. Sul fronte assistenziale, invece, acquisteremo una ventina di letti per non autosufficienti da donare alla casa di riposo 'Ottolenghi', un'istituzione storica e importante per la città».