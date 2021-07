"Giro Donne" nell'Acquese: dove (e quando) passerà la carovana

ACQUI TERME - Domenica 4 il Giro d'Italia femminile attraverserà le strade dell'Acquese. In occasione della tappa Casale Monferrato-Ovada (135 Km), per consentire il passaggio della carovana rosa in arrivo da Alessandria, dalle 13 la Statale 30 sarà chiusa al traffico. Attraversato il Comune di Cassine, le cicliste transiteranno da Strevi intorno alle 13.45 per giungere ad Acqui Terme alle 14 circa. Il gruppo percorrerà via Alessandria poi, da via Monteverde, corso Bagni e il ponte Carlo Alberto per proseguire in direzione Visone. Una volta a Prasco, svolta sulla Provinciale 202 che porta a Morsasco e nei comuni di Orsara Bormida e Trisobbio da dove la corsa raggiungerà l'Ovadese. L'arrivo a Ovada è previsto intorno alle 16.

Viabilità ad Acqui Terme: il Comune ha disposto la chiusura dalle 12.30 alle 14.30 delle strade interessate Via Monteverde, Corso Bagni, Ponte Carlo Alberto, Viale Einaudi, Stradale Visone direzione Ovada.