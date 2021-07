JBM: ufficiale il triplo Andrea Valentini

CASALE MONFERRATO – Accordo triennale tra Novipiù J Basket Monferrato e Andrea Valentini che sarà il capo allenatore della prima squadra rossoblù. “Sono contento dell’opportunità – spiega il 50enne tecnico casalese – e grato alla società. Stiamo iniziando un percorso di consolidamento sul territorio attraverso il marchio JB Monferrato e stiamo lavorando per allestire la squadra più competitiva possibile, consci che una volta che il nostro pubblico potrà tornare al PalaFerraris ci darà una grossa mano”.

Subentrato a stagione in corso, Valentini ha condotto la Novipiù alla permanenza in A2. Per il club rossoblù è l’amministratore delegato Savino Vurchio a parlare. ”Valentini ci ha dato la possibilità di valutare il vero valore della squadra vincendo 7 delle ultime 10 partite del campionato. Ne abbiamo apprezzato la disponibilità in un momento complicato della squadra e abbiamo valutato più che positivamente il suo lavoro tecnico. La sua conferma è anche un messaggio importante per tutto il mondo del basket monferrino perché la JB Monferrato vuole puntare molto sulle eccellenti risorse umane che abbiamo sul territorio”.

Valentini sarà affiancato come vice allenatore dal nuovo arrivo Stefano Comazzi, il cui ingaggio verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

