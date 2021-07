Scuola infanzia, cambia la mensa: ecco cosa succede in caso di contagio

NOVI LIGURE — A Novi Ligure sono aperte le iscrizioni al servizio di mensa per la scuola dell’infanzia, relative all’anno 2021/2022. Per iscriversi è necessario inviare l’apposito modulo (disponibile sul sito del Comune), accompagnato da un documento di identità, esclusivamente tramite mail all’indirizzo di posta elettronica p.istruzione@comune.noviligure.al.it. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 luglio ai fini dell’organizzazione del servizio in ottemperanza delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid.

Per la determinazione delle tariffe, invariate rispetto allo scorso anno, le famiglie dovranno presentare la Dsu-Isee rilasciata nell’anno 2021. Per la compilazione è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale che forniscono gratuitamente questo servizio oppure acquisire direttamente l’attestazione con il servizio online disponibile sul sito dell’Inps.

Le famiglie che non riuscissero a ottenere la Dsu entro il 15 luglio potranno procedere con l’iscrizione e consegnare la Dsu in un secondo momento, comunque entro il 10 settembre 2021.

Alle famiglie che non presenteranno la Dsu o per le quali risulterà un reddito Isee superiore a 24 mila euro si applicherà la tariffa massima. La tariffa massima si applicherà anche alle famiglie non residenti nel Comune di Novi Ligure, indipendentemente dal reddito.

Per il servizio mensa è attivo un sistema informatizzato di pagamento e prenotazione pasti che prevede il versamento anticipato di un credito presso l’ufficio Pubblica Istruzione, presso i punti di ricarica convenzionati oppure on line; tale credito viene decurtato automaticamente a ogni pasto consumato. L’iscrizione è indispensabile per poter utilizzare la mensa scolastica a settembre 2021 in quanto gli alunni non iscritti o per i quali non è stata rinnovata l’iscrizione non avranno il codice personale attivo e non verranno riconosciuti come utenti del servizio per la prenotazione del pasto.

In relazione all’emergenza Covid, le modalità di erogazione dei pasti, anche per la scuola dell’Infanzia, sarà differente rispetto agli anni precedenti. Le portate verranno, come per gli anni precedenti, preparate al centro cottura centralizzato e successivamente servite (impiattate) presso la scuola. A differenza degli anni precedenti, invece, ai bambini verrà somministrato il pasto in un unico piatto, dotato di tre scomparti (primo, secondo e contorno). Anche il menu sarà leggermente variato, eliminando i primi patti liquidi (minestrone). Tutte le modifiche al servizio sono state concordate con l’Asl di Alessandria.

Nel caso in cui dovessero essere previste particolari misure di contenimento del contagio, potrebbe rendersi necessario ridurre le presenze dei bambini. In tal caso, gli istituti hanno introdotto una serie di criteri per l’ammissione alla mensa della scuola dell’infanzia. I criteri sono i seguenti: precedenza a bambini con disabilità (certificazione L.104/92), famiglie monogenitoriali (no separazioni/divorzi), genitori che lavorano entrambi, bambini seguiti dai servizi sociali, frequenza di un altro figlio al tempo pieno.