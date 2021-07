Soms di Bistagno, un’istituzione storica proiettata al futuro

BISTAGNO - Sembra qualcosa di altri tempi, ma la Soms, la Società operaia di mutuo soccorso è anche tanto di più. «Quest’anno festeggiamo 150 anni di attività – ci spiega Valeria Vanara, la Presidente della Soms bistagnese – Nata per dare supporto agli operai, viveva della solidarietà degli iscritti che, ad un esempio in occasione di un lutto, si tassavano per aiutare la famiglia caduta in disgrazia. Oggi i tempi sono cambiati ma c’è ancora bisogno del mutuo soccorso».

Scomparse le classi sociali oggi permangono categorie in difficoltà. «Bistagno conta 1700 abitanti, disseminati in frazioni mal collegate con i mezzi pubblici. Un anziano per disbrigare le commissioni o si fa accompagnare da un parente o fa km a piedi per raggiungere una paletta del bus o la stazione e comunque è condannato ad attese lunghissime (soprattutto d’estate). Di concerto con l’Auser di Acqui abbiamo quindi pensato ad un servizio di trasporto a chiamata». La Soms cerca volontari che vogliano mettere a disposizione il proprio tempo e la propria auto per accompagnare gli anziani a fare la spesa, una visita medica, o commissioni. In cambio verranno rimborsati con 40 centesimi a km. «Oltre che a fare del bene, soprattutto per i neo patentati o chi è in difficoltà, può essere un modo per guadagnare qualcosa» afferma Vanara.

Il servizio, gratuito, si rivolge ai soggetti autosufficienti. Basterà contattare la Soms due giorni prima del bisogno ed il trasporto verrà organizzato. «I beneficiari, se vorranno, potranno fare una donazione all’Auser – spiega il vertice della Società – Per gli spostamenti di persone con esigenze sanitarie abbiamo già preso contatti con la Croce Rossa di Monastero B.da».

Soms, non solo assistenza. Presso la propria sede si riuniscono anziani e giovani, nel teatro si tiene una bella rassegna e i locali vengono messi a disposizione per lezioni di teatro, ginnastica dolce, ballo, arti marziali. «Facciamo di tutto per far avvicinare i ragazzi alla Soms – conclude Vanara – Noi siamo aperti alle giovani idee».