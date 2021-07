Anche Cassine dice sì al casello di Predosa

CASSINE - Anche Cassine dice sì al progetto per il nuovo casello di Predosa. Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera la cui copia sarà fatta pervenire alla Regione Piemonte, alla Provincia di Alessandria, alla Fondazione Slala, al Comune di Predosa e ad Autostrade per l’Italia s.p.a..

Nella seduta l'amministrazione comunale ha ratificato "il sostegno del Comune di Cassine verso tutte le azioni utili alla realizzazione, nel territorio del Comune di Predosa, di un casello autostradale con le opportune implementazioni e azioni utili al suo raggiungimento dalle aree dell'ovadese e dell'acquese per la tutela e la promozione di questo bacino territoriale, di cui il Comune di Cassine è parte fondamentale".