Gavi, porta a porta: la nuova raccolta rifiuti arriva in centro

GAVI — Da lunedì 12 luglio parte il nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” nel centro storico di Gavi e nella zona residenziale limitrofa, mettendo così a regime tutto il territorio comunale.

I cittadini dovranno quindi esporre i nuovi contenitori provvisti di dispositivo elettronico, secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che è stato consegnato a domicilio e che si può anche scaricare dal sito www.gestioneambiente.net, sezione “Servizi al tuo Comune”.

Dal 12 al 17 luglio verranno rimossi i cassonetti stradali, e dal 19 al 24 luglio saranno ritirati i vecchi bidoni nelle vie già servite dal “porta a porta”. Fino al 17 luglio si avrà ancora la possibilità di esporre i vecchi contenitori così da svuotarli completamente (ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta). Poi, dal 19 luglio vanno esposti solo i cassonetti nuovi provvisti di dispositivo elettronico.

Chi non ha ancora ricevuto i nuovi contenitori può ritirarli sabato 3 luglio (in via Bosio incrocio via Parodi, tra le 8.30 e le 13.30) o sabato 10 luglio (in piazza Dante, sempre in orario 8.30-13.30).