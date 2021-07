L'attesa è finita: mercoledì riapre Cinelandia

CASALE - Cinelandia Casale riapre mercoledì 7 luglio. L'annuncio arriva direttamente da Cinelandia Spa che ringrazia il Comune per la sistemazione dell’area cittadella.

Per chi desidera in sala sono disponibili i posti privé (foto sotto) senza aggiunta di costi, oppure il sistema biglietteria provvederà in automatico a lasciare una poltrona libera per il distanziamento tra le altre persone.

Il film d’apertura è “Black Widow con Scarlett Johansson, ultimo film della Marvel. Seguiranno nel mese di Luglio e Agosto: La notte del Giudizio per sempre (08/07) , I Croods 2 (14/07), Jungle Cruise (28/07), The Suicide Squad – Missione Suicida (05/08), Me Contro Te il film – Il mistero della scuola incantata (18/08), Fast & Furious 9 (18/08 con anteprime nazionali il 3-4 Agosto), Come un gatto in tangenziale (26/08 con anteprima nazionale il 14-15 Agosto). A settembre arriverà nelle sale Dune del regista Denis Villeneuve che sarà presentato in anteprima al Festival di Venezia il 3 settembre, il film Tre Piani di Nanni Moretti e per concludere il 30/09 arriverà l’atteso 007 – No Time To Die.