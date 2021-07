Nuova illuminazione: 12 interventi per la rivoluzione Led

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi è stato approvato il progetto esecutivo per la manutenzione degli impianti acquesi d'illuminazione pubblica. «I lavori mirano alla realizzazione di 12 interventi riguardanti l’ampliamento dell’impianto d'illuminazione pubblica di proprietà comunale (con tecnologia LED) in 12 aree differenti ubicate nel Comune di Acqui Terme e cioè in Passeggiata Bellavista, strada del Greto, piazzale via Nizza verso il Medrio, via Caccia Moncalvo ang. piazza Conciliazione, Galleria Volta, stradale Moirano, via Giusti, Borgo Lussito, Reg. Bossalesio, Reg. Ovrano, oltre alla manutenzione straordinaria di 20 pali decorativi» informano da Palazzo Levi.

L’investimento complessivo sarà di 66.671 euro. I lavori saranno affidati alla Società Acqui Energia Spa, ditta concessionaria per la gestione del servizio d'illuminazione pubblica.

«È stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione che la città attendeva da tempo - dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini– Nell’arco di un mese si darà l’affidamento delle opere alla ditta concessionaria e si potrà dare il via ai lavori. Questo ci consentirà di migliorare l’illuminazione dell’intero territorio comunale e di riqualificare vecchi pali ormai logorati dal tempo».