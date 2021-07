Presto anche a Visone punti di ricarica per auto elettriche?

VISONE - Anche Visone guarda alla mobilità elettrica. Il sindaco Manuela Delorenzi ha deciso che è giunta l'ora per il suo comune di attrezzarsi al fine di assecondare le necessità dei cittadini e dei turisti (di stanza o di passaggio) proprietari di veicoli ecologici. Il provvedimento è stato adottato nell'ambito delle linee guida impartite dall'Unione Europea, che da anni promuove la diffusione di una mobilità sempre più sostenibile e non inquinante al fine di ridurre le emissioni nocive nell'atmosfera L'introduzione di incentivi da parte degli Stati membri per favorire l'acquisto di mezzi a ricarica stanno dando risultato concreti: negli ultimi due anni in Italia nel mercato delle auto elettriche e ibride è cresciuto in maniera esponenziale. In provincia di Alessandria le immatricolazioni delle sole auto prive di propulsore a combustione nei primi cinque mesi del 2021 hanno già superato il totale del 2020 (132 a 126).

Per restare al passo coi tempi, quindi, l'amministrazione visonese ha emesso una delibera con la quale dà mandato al Servizio Tecnico Comunale di "predisporre gli atti necessari per la stipula di uno o più Protocolli d’intesa per la realizzazione e successiva gestione di una infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, in regime di non esclusività".

I punti prescelti dalla casa comunale per l'eventuale installazione dei punti di ricarica sono "l'area di competenza comunale in prossimità della Stazione Ferroviaria e l'area di competenza comunale posta in prossimità del Cimitero".

"L'Amministrazione Comunale - si legge nella delibera - considera obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità

dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. La mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico".