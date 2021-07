Referendum sulla Giustizia: nel weekend i banchetti della Lega

ALESSANDRIA - Prende il via oggi ad Alessandria il primo weekend di raccolta firme per la campagna referendaria sulla Giustizia che la Lega ha deciso di promuovere insieme al Partito Radicale.

Sei i quesiti che si chiede di sottoporre al giudizio dei cittadini italiani, e precisamente: responsabilità dei magistrati, separazione delle carriere, carcerazione preventiva, abrogazione della legge Severino, riforma del Csm, diritto di voto per avvocati e professori nei consigli giudiziari sulla valutazione professionale dei magistrati.

"Una campagna - sottolineano gli esponenti del Carroccio - che, come ha più volte spiegato il leader della Lega Matteo Salvini, intende essere di aiuto e stimolo a Governo e Parlamento e che si propone di modernizzare il sistema giudiziario e di dare al Paese una giustizia più giusta".

Dove trovare i banchetti? Oggi dalle 16 alle 19.30 sotto i portici tra piazza Marconi e piazza Garibaldi, domani in piazza Ceriana dalle 9 alle 12 e in piazzetta della Lega dalle 16 alle 19.30, lunedì in piazza Perosi dalle 9 alle alle 12.30.

A partire da lunedì 5 luglio, tra l'altro, sarà possibile firmare anche in Comune ad Alessandria (all'Urp) e nei municipi di città e paesi limitrofi.