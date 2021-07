Avis Casale: «D’estate è ancora più importante continuare a donare»

CASALE -«In una sacca di sangue è racchiusa tutta una vita. La tua donazione può salvare qualcuno. Non aspettare, anche d’estate». Questo è il messaggio che l’Avis Comunale di Casale Monferrato lancia sui media, sui social e sul web.

Si tratta di una campagna per richiamare l’attenzione sul bisogno di sangue in estate, data la diminuzione della disponibilità di donatori per ferie. L’appello ha soprattutto lo scopo di invogliare le persone a programmare la loro donazione prima o subito dopo le vacanze presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Casale chiamando lo 0142 434660 dalle ore 11 alle 15 dal lunedì al venerdì.

Per informazioni su come diventare donatori è attivo il numero Avis Casale 0142 76530 oppure visitate il sito www.avis-casalemonferrato.it