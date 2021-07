Montaldeo, la Casa della musica per rilanciare il paese puntando sull’arte

MONTALDEO - Nasce dopo quattro anni di lavoro a Montaldeo la “Casa della musica San Michele”. Un luogo magico dove si fondono arte, natura e convivialità. «Abbiamo creato - spiega l’ideatrice Giulia Pastorino - uno studio di registrazione professionale dotato di attrezzature di prima qualità, e due ambienti in cui suonare e comporre. Potremo ospitare anche momenti di approfondimento e seminari con artisti affermati nel panorama musicale nazionale e internazionale».

Accanto a queste prerogative la possibilità di pernottare nella splendida cornice di una villa del ‘900 in prossimità della scuola. «Ho scommesso tutto sulla mia idea di poter creare un’oasi che promuovere la creatività nel paese dove sono nata - prosegue Pastorino - L'idea è stata accolta subito con entusiasmo dai miei colleghi musicisti e anche dal paese che vedrà valorizzate le sue bellezze naturali e i suoi prodotti tipici». La musicista ha alle spalle la formazione in chitarra classica al Conservatorio di Pavia alla quale si aggiungono una carriera avviata come strumentista e dieci anni di esperienza come docente ai più giovani.

A muoverla è una ferra determinazione che l’ha portata anche a superare intoppi importanti. Quando tutto sembrava pronto un incendio ha mandato in fumo il frutto degli sforzi sostenuti fino a quel momento. «Non ho voluto mollare e ciò che avevo in testa è rinato più bello di prima. L’intento è quello di offrire agli artisti una bolla di pace dove sentirsi liberi e avere a disposizione la tecnologia necessaria per lavorare. «Essere nella condizione migliore - conclude - è fondamentale per concentrarsi solo sul processo creativo».

In questo contesto è nato il Foresty International Music Festival. «Un’occasione - conclude Pastorino - per invitare a Montaldeo ospiti internazionali e portare la musica “fuori” dai suoi circuiti abituali offrendo al territorio una scelta culturale vasta tra il classico, il jazz e sonorità contemporanee». Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook “CdmSanMichele”.