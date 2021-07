Cit: il giudice si è riservato di decidere

ALESSANDRIA - Nell’udienza di oggi presso il Tribunale di Alessandria, il giudice chiamato a valutare se sussistono i presupposti per chiedere il fallimento del Cit di Novi Ligure avanzata da due professionisti ha ricevuto la documentazione difensiva presentata dai legati del Consorzio intercomunale trasporti e si è riservato qualche giorno di tempo per esaminarla e assumere la decisione in merito. L'azienda, oltre che dai legali, era rappresentata dall’amministratore unico, Silvio Mazzarello.

Probabile che entro la settimana venga emessa la sentenza. La constatazione che il pm non abbia fatto opposizione alle argomentazioni e alla voluminosa documentazione presentata dal Cit, induce chi ha a cuore il salvataggio dell’azienda di trasporto pubblico partecipata da 14 Comuni, quaranta dipendenti in primis, a sperare che possa essere accettato il concordato.