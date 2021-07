Ecomuseo di Cella Monte, ecco il nuovo Cda

CELLA MONTE - Il mese di giugno è stato tempo di rinnovi e di bilanci per la Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantoni, la cui missione è il recupero-valorizzazione della Pietra da Cantoni e del paesaggio-territorio monferrino, nelle sue componenti edilizie, agricole e forestali. Nei rinnovati Consigli di Amministrazione e di Indirizzo ci sono volti nuovi e anche riconferme.

A comporre il Cda sono infatti Corrado Calvo (Dirigente di una Multinazionale nel settore del packaging e attuale presidente su nomina del Comune di Cella Monte), Cesare Chiesa (sindaco di Rosignano Monferrato), Emanuele Demaria (sindaco di Conzano), Paolo Lavagno (sindaco di Ponzano Monferrato), Lino Pettazzi (deputato e sindaco di Fubine) e Paola Pugno (architetto); ancora da coprire la vice presidenza (su nomina dell’Ente Sacri Monti Piemontesi).

Compongono il CdI invece Paola Berra (geometra/consulente), Chiara Cane (giornalista e segreteria/amministrazione del Consorzio di tutela dei vini Colline del Monferrato Casalese), Mauro Bianco (presidente provinciale Coldiretti nominato dalla Camera di Commercio Alessandria-Asti) e Federico Riboldi (sindaco di Casale Monferrato nominato dalla Provincia); Angelo Ferro (sindaco di Villadeati), Cesare Rossini (avvocato e vice presidente della Fondazione CRAL), Roberto Corona (vice sindaco di Vignale Monferrato), Gianmanuele Grosso (sindaco di Olivola) e Pierfrancesco Colombo (presidente dell’Ipla).

Confermata, come Revisore dei Conti, Carla Rondano. Entrambi i consigli resteranno in carica fino al giugno 2023. Il bilancio consuntivo 2020 è stato chiuso con 20.816 euro di utile destinato ad avanzo di gestione, mentre numerosi sono stati gli interventi e le attività realizzati e, altrettanti, quelli di prossima attuazione, così come illustrati dal presidente Corrado Calvo durante i recenti consigli.

Nel breve termine, poi, verrà integrato il Comitato Scientifico per garantire un supporto, di concerto con i professionisti del CeuCasale, nella definizione della caratterizzazione del Museo sfruttando, al meglio, le nuove tecnologie. Parlando di eventi, infine, a inizio settembre l’Ecomuseo tornerà ad essere una delle sedi per i concerti di Jazz Refound, mentre ad ottobre si bisseranno gli spettacoli ludico/didattici e artistici di MonCirco.