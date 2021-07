La montagna che cura, quattro escursioni con Cai e Centro Down

NOVI LIGURE — Può sembrare un’idea romantica pensare alla montagna come a una cura, ma chi la frequenta abitualmente sa quanti benefici se ne possono ricavare. La montagna mette alla prova la nostra pazienza, spinge a essere autonomi, ci insegna la prudenza, crea aggregazione e solidarietà, attiva i sensi facendo scoprire nuove sensazioni. Ed è adatta a tutti, perché l’ambiente montano offre infinite possibilità e basta individuare le caratteristiche più adatte al gruppo e agli obiettivi che ci si propongono.

Non a caso si parla di “Montagnaterapia”, un approccio terapeutico ed educativo finalizzato alla riabilitazione di individui portatori di problematiche fisiche e psichiche.

La sezione Cai di Novi Ligure in collaborazione con il Centro Down di Alessandria ha organizzato una serie di escursioni proprio con questo scopo, intitolate “Il primo passo”. La prima uscita si è svolta sulle colline di Montei, a Serravalle Scrivia.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai 12 ragazzi partecipanti e dai 14 accompagnatori. Il gruppo era coordinato dai soci Cai Mela Cocozza, Grazia Gavazza, Emma Bricola, dalla dottoressa Francesca Re e dal presidente della sezione Antonio Repetto.

Il percorso è stato scelto con attenzione in modo che fosse accessibile a tutti e interessante dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Dalla collina sulla quale sorge la chiesetta di Montei, i ragazzi sono stati accompagnati sul grande prato dal quale hanno ammirato le montagne del nostro Appennino mentre scendeva il sole e regalava a tutti uno spettacolare tramonto.

Al calare del buio, lungo il “Sentiero della volpe”, le lucciole particolarmente numerose in quella zona, hanno iniziato la loro danza e ragazzi e adulti si sono ritrovati in un mondo magico e per molti nuovo che li ha affascinati. Alla fine della serata gli occhi di tutti brillavano di stupore e di soddisfazione e l’applauso spontaneo di tutti i presenti lo ha dimostrato.

Il ciclo di Montagnaterapia del Cai di Novi Ligure prevede altre tre camminate: gli organizzatori stanno individuando le località più adatte a far raggiungere gli obiettivi prefissati in sicurezza.