Moncalvo: sabato Juliano Nunes all'Open Air Stage

MONCALVO (AT) - Sabato 10 luglio si terrà il terzo evento di Focus on Creation, la rassegna estiva di Orsolina28 che porta in scena i lavori di rinomati coreografi, creati durante le residenze ad Orsolina28. Al tramonto (19.30) l’Open Air Stage a Moncalvo ospiterà Synergy di Juliano Nunes, giovane e brillante coreografo brasiliano, molto apprezzato dalla critica internazionale e portatore di un linguaggio personalissimo di indagine emotiva e interpretazione moderna e innovativa del balletto. Ha creato lavori per Royal Ballet di Londra, Nederlands Dans Theatre 2, Acosta Danza, Pennsylvania Ballet, Atlanta Ballet, Mariinsky Theatre, Ballet Zürich Opera House, Ballet Jazz de Montreal, Staatstheater Hannover, Origen Festival Cultural, Teatro San Carlo e per Netflix, nella serie “Tiny Pretty Things”.

La serata sarà aperta da Nunes in ‘Bird’, un assolo sperimentale creato per il Origen Festival Cultural 2021, dove il coreografo esplora la libertà, la speranza e l'innocenza della creazione e chiuderà con ‘Clair de Lune’, pas de deux interpretato da Christie Partelow e Toon Lobach, sulle note di Debussy. La durata dello spettacolo è di circa 55 minuti e l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.