Venerdì Tortona si sveglia alle 5.30

TORTONA - “Never give up” ovvero “non mollare mai”: il messaggio di questa edizione della ‘5.30’, importante iniziativa che si svolge in tutta Italia e che promuove un sano stile di vita attraverso il movimento, il buon cibo, la cultura e l’arte e consiste nel percorrere camminando o correndo 5,3 km alle 5.30 del mattino.



La data prescelta per l’edizione 2021 a Tortona è venerdì 9 luglio: «Abbiamo deciso di comunicare il messaggio a non mollare mai - dice Claudio Robbiano, presidente di Azalai - qualsiasi avversità, qualsiasi problema che la vita ci pone davanti abbiamo le forze per reagire. Noi che facciamo sport sappiamo cosa vuol dire faticare per raggiungere un obbiettivo, sappiamo anche che ognuno di noi, nel suo piccolo, è un guerriero e vogliamo passare questa carica di entusiasmo». Oltre a questo messaggio, però, gli organizzatori di Azalai insieme ad Arena Derthona e a Errea Play Tortona hanno aggiunto un’altra causa: «Un altro grande pensiero lo dedichiamo alle donne che hanno subìto o che subiscono violenza - dice Katia Figini, una delle atlete di punta di Azalai - cercate nel disegno un volto di donna, sarà lei quest’anno la nostra vera protagonista».





Il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato in beneficenza per la città di Tortona, come lo scorso anno quando con i fondi raccolti è stato possibile acquistare un defibrillatore e metterlo a disposizione di tutti in piazza Duomo rendendola così ‘zona cardioprotetta’. Partecipare alla ‘5.30’ è facilissimo: basta acquistare in uno dei numerosi punti vendita della città la maglietta al prezzo di 8 euro, puntare la sveglia la mattina del 9 luglio e fare molte foto da condividere con l’hashtag #NeverGIVEUP: divertirsi e fare attività fisica può solo far stare bene.