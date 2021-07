Viaggio nella Maturità 2021: Beatrice Facchino

OVADA - Non è mai venuta meno alla tradizione di famiglia Beatrice Facchino, la seconda delle tre studentesse che hanno raggiunto il massimo dei voti nell’indirizzo Economico Sociale dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada. A Rocca Grimalda è sempre stata impegnata nell’azienda agricola di famiglia e in sala degustazione. Dopo il triennio delle medie a Silvano d’Orba, la studentessa scelse la scuola ovadese per prepararsi al meglio da un punto di vista umanistico ed economico.

«Vorrei fare la maestra – dice Beatrice – per cui sosterrò il test per Scienze della Formazione Primaria. Ho anche un piano B con l’iscrizione a Scienze dei Servizi Sociali per formazione assistenti sociali». Per l’elaborato ha trattato “i linguaggi impropri nei confronti delle donne e disparità di genere”. Una grande passione, al di fuori degli impegni scolastici, per la ginnastica artistica quella che l’ha portata a intraprendere da giovanissima l’attività nella “Due valli” di Mornese per poi proseguire nell’Artistica 2000 di Acqui Terme e nella Vital Ovada. Per le vacanze la Puglia e il mare.