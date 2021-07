Addii Bertram: lasciano Fabi e Carotti

TORTONA – In casa Bertram Derthona è il momento degli arrivi (in dirittura d'arrivo le trattative per Filloy, Mobio, Cattapan e Cain) ma anche delle partenze. Tra queste ufficializzate quella prevista di Agustin Fabi (l’ala si accaserà a Ferrara) e quella improvvisa di Francesco Carotti, direttore marketing e comunicazione.

In entrambi i casi la società ha emesso delle note di saluto. Nel caso di Fabi il club ha esercitato la clausola di uscita prevista dal contratto. Per Carotti, arrivato in città a stagione in corso dopo la sparizione della Virtus Roma, invece si parla di decisione presa di comune accordo. Entrambi sono stati protagonisti, in campo e fuori, della stagione conclusa con la storica promozione in Serie A.

