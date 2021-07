Alla Carducci venerdì c'è Vacis. Sold out per The Joy Gospel Singers

VALENZA - Prosegue la rassegna Valenza Estate 2021 all'Arena Carducci, giunta a metà del suo percorso. Venerdì 9 luglio, ore 21.15, il regista Gabriele Vacis attraverso il suo particolare stile narrativo porterà sul palco la propria "Meditazione sul cibo" una riflessione che parte dal racconto di Karen Blixen "Il pranzo di Babette" e dalle statistiche mondiali dalle quali si apprende che le persone denutrite nel mondo, circa 840 milioni di individui, sono un terzo rispetto a chi è obeso o in sovrappeso, 2 miliardi e quattrocento milioni di persone. Gabriele Vacis e le scenofonie di Roberto Tarasco conducono lo spettatore in un viaggio attraverso miti e ricette, economie e speculazioni, giudizi e pregiudizi su ciò che ci nutre.

Biglietto di ingresso 8€, acquistabile la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 20.30 ma è necessaria la prenotazione sul sito www.valenza.eventbrite.com.

Già tutti esauriti i posti di sabato 10 luglio per "And still we rise" il concerto dei The Joy Gospel Singers che dopo più di un anno e mezzo dalla loro ultima esibizione, presentano il loro nuovo lavoro discografico registrato completamente nei mesi del lockdown, ma non solo. Le voci dei coristi guideranno il pubblico attraverso i brani che li hanno accompagnati in questo lungo anno segnato dalle difficoltà e le distanze imposte dalla pandemia, ma anche dalla volontà di non fermarsi e di guardare avanti. I ritmi della tradizione gospel si mischiano ad arrangiamenti di noti brani pop ed a canzoni inedite, in un viaggio musicale emozionante e coinvolgente che partendo dalle radici della musica afroamericana cerca di coglierne e diffonderne il messaggio universale. La formazione corale è diretta da Silvia Benzi e Gabriele Guglielmi, accompagnata da Paolo Maggiora al pianoforte. La serata vedrà anche la partecipazione dei musicisti Didier Catananti (percussioni) e Roberto Lia (chitarra).

Il successivo appuntamento sarà giovedì 15 luglio con "La stanza dei dinosauri" di Daniel Gol, una produzione TeatroDistinto, per l'infanzia e non solo.

Per informazioni: biglietteria@valenzateatro.it - 3240838829 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12)