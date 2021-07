Domenica a Casale torna il mercatino antiquario

CASALE - Domenica è nuovamente tempo dell'appuntamento con il Mercatino dell'Antiquariato di Casale. Sono previsti, all’interno del Mercato Pavia di piazza Castello, circa 300 espositori.

L’arrivo dell’estate e vede proliferare in particolare i banchi di libri, stampe, mobili d’epoca, e… ventagli, una particolarità che si trova spesso tra gli oltre 30.000 pezzi delle bancarelle.

Gli orari per l'ingresso al pubblico saranno dalle 08.30 alle 17. Per la prima volta, da quando il Mercatino ha potuto riaprire post covid, l’ingresso non sarà contingentato, anche se rimane l’uso della mascherina previsto per le aree mercatali. Tutti i visitatori saranno invitati a non accalcarsi e ad usare il gel disinfettante prima di toccare gli oggetti esposti. I volontari dell'A.I.S.A. Associazione Italiana Sicurezza Ambientale vigileranno comunque per verificare che non vi siano assembramenti e per il rispetto delle regole.