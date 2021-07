Monferrato Classica: cambio di location per il Quartetto Indaco

ACQUI TERME - Cambia la location del prossimo concerto della rassegna Monferrato Classica. Stasera, alle ore 21, al Quartetto Indaco, al secolo Eleonora Matsuno (violino), Ida di Vita (violino), Jamiang Santi (viola) e Cosimo Carovani (violoncello), suonerà nella Chiesa di San Francesco situata nell’omonima piazza.

Programma invariato: da Germaine Taillefer a una selezione del progetto ‘Dante 21’ nato dall’ispirazione tratta dai Canti della Divina Commedia di autori come Portera, Sani, Galante, Gregoretti, Sarti, Bietti, Anzovino, Sardelli, Sollima, Solbiati, Biscione, Carovani; al termine Maurice Ravel, ‘Quartetto per archi in Fa maggiore’. Info: 0144.770272