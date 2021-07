Nel weekend torna Casale Città Aperta

CASALE – Questo weekend tornerà Casale Città Aperta, l’iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dell’Assessorato alla Cultura e dal Museo Civico, in collaborazione con l’Associazione Orizzonte Casale, e in programma abitualmente durante il Mercatino dell’Antiquariato.

Sabato 10 e domenica 11 luglio i monumenti visitabili saranno il Castello del Monferrato con le mostre d’arte e la possibilità di salire sugli spalti (sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), la Cattedrale di Sant'Evasio e la chiesa di San Domenico (entrambi dalle ore 15 alle ore 17.30), la chiesa di Santa Caterina (sabato dalle 15.30 alle 18.30 - domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30), il Teatro Municipale, la Torre Civica e la chiesa di San Michele (sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30).

Sarà possibile partecipare a una passeggiata cittadina, condotta da Orizzonte Casale con a disposizione appositi auricolari che permetteranno di apprezzare al meglio il percorso e i monumenti proposti. L’appuntamento è fissato alle ore 15.30 al Chiosco di piazza Castello, di fronte al Teatro Municipale. La partecipazione è a numero limitato ed è pertanto obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 380 1398611 (chiamando il venerdì dalle ore 15 alle ore 19 e il sabato dalle ore 10 alle ore 12).

Nel fine settimana saranno inoltre aperti anche il museo Civico – Gipsoteca Bistolfi (con ingresso gratuito sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30) e la Sinagoga con i musei ebraici (aperti solo la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.