Novi d'autore: oggi c'è Cuttica, l'infettivologo Bassetti chiude la rassegna

NOVI LIGURE — Prosegue la rassegna Novi d’Autore con tanti appuntamenti che si susseguiranno in biblioteca, alle 18.00, per tutto il mese di luglio. Oggi è in programma la presentazione del libro “Frammenti figurativi per la storia di una famiglia piemontese” di Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Con l’autore, attuale sindaco di Alessandria, dialogheranno il primo cittadino Gian Paolo Cabella e l’assessore alla Cultura Andrea Sisti.

Giovedì 15 luglio sarà la volta di “Identity man. Gli uomini e le donne che hanno difeso il patrimonio culturale italiano (1943-1951)” di Alberto Meomartini e Andrea Villa.

Martedì 27 luglio Sergio Arecco presenterà il suo ultimo volume “Quando il cinema era giovane. I fantasmi dell’opera, i fantasmi all’opera”. Con l’autore sarà presente Barbara Rossi, studiosa di cinema.

Chiude il cartellone di luglio Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, che giovedì 29 presenterà il suo libro “Una lezione da non dimenticare. Cronaca della battaglia per sconfiggere il Covid senza panico, né catastrofismo”. In via eccezionale l’incontro si terrà nell’androne di Palazzo Dellepiane, in piazza Dellepiane, sempre alle 18.00. Dialogherà con l’autore Giacomo Perocchio.

La rassegna Novi d’Autore riprenderà poi dal mese di settembre.