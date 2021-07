Fest'Acos, due giorni con burattini ed escursioni

ARQUATA SCRIVIA — Domani e domenica Fest’Acos farà tappa ad Arquata Scrivia. Domani, sabato 10 luglio alle 20.15, in piazza Bertelli si terrà un laboratorio di burattini denominato “Allegri fantasmi di paura” con il maestro Natale Panaro al quale seguirà, alle 21.30, lo spettacolo di burattini “Il castello degli spaventi” della Compagnia Vladimiro Strinati, in collaborazione con l’Atelier Peppino Sarina di Tortona.

L’intuizione di portare nuovamente all’attenzione dei più piccini l’arte dei burattini è del professor Giampaolo Bovone, presidente della Fondazione Acos. «L’evento è stato accolto positivamente dall’amministrazione comunale di Arquata, per altro, sempre molto attenta e sensibile verso le iniziative dedicate all’infanzia – dice Giampaolo Bovone – Lo spettacolo della Compagnia Vladimiro Strinati di Cesenatico rappresenta un’opportunità per la comunità arquatese per conoscere e apprezzare un’antica arte, quella dei burattini a guanto della tradizione emiliano-romagnola».

Domenica 11 luglio è in programma la passeggiata alle sorgenti dell’Acquafredda di Rigoroso. Ritrovo alle 8.00, con partenza prevista per le 9.00 dal Circolo Fratellanza di Rigoroso, in via Poggi 17. Quella di domenica sarà l’occasione per andare alla scoperta di un angolo dell’Appennino di grande fascino e bellezza.