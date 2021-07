Venerdì di luglio: salta la padellata di Camogli, arriva Militello

NOVI LIGURE — Stasera torna l’appuntamento con i Venerdì di Luglio, la kermesse promossa da Ascom e dal consorzio Cuore di Novi che da una ventina d’anni è appuntamento tradizionale dell'estate. Ad allietare lo shopping sotto le stelle sarà, direttamente dagli studi di “Striscia la notizia”, Cristiano Militello che porterà sul palco di piazza Dellepiane la sua simpatia ed allegria. Non mancheranno poi gli intrattenimenti musicali per le vie del centro.

In calendario quello di stasera avrebbe dovuto essere il venerdì dedicato alla Padellata di Camogli, saltato per «problemi organizzativi». Fabrizio Stasi, presidente del consorzio dei commercianti, ha assicurato che il fritto camogliese farà tappa a Novi più avanti.

Sempre stasera, il centro di Novi Ligure farà anche da cornice a due "esperimenti fotografici". Il primo in via Girardengo, con la fotografa Clarissa Martin che allestirà un set fotografico aperto a tutti coloro che vorranno "mettersi in posa". Il secondo in piazza Carenzi, con la fotografa Alice Tosonotti che preparerà un "bosco incantato" per i bambini.

Tornando al programma dei Venerdì di luglio, il giorno 16 arriveranno Le Iene. Andrea Agresti con la sua band di Blues e Rhythm & Blues terranno uno spettacolo in piazza Dellepiane. In tutto il centro storico verranno predisposte postazioni per musica a tema, con la distribuzione gratuita di gadget del noto programma televisivo di Italia 1. Venerdì 23 luglio sarà la volta dello show “Equilibrio”. Sarà una serata dedicata ad artisti straordinari. Si potranno ammirare le acrobazie di Diego Donadonibus con la sua bicicletta insieme agli equilibristi di Fem spettacoli per il divertimento di grandi e piccini. Nell’ultimo appuntamento con “I Venerdì di Luglio” farà ritorno in città il mercato di Forte dei Marmi, edizione by night. Nel corso della serata i commercianti novesi proporranno lo “sbaracco” di fine saldi.