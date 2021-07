"Visone in festa" con la musica folk de "I Trilli"

ACQUI TERME - Fervono i preparativi per il secondo appuntamento di Visone in Festa. Domenica 11 al campo sportivo comunale, diversi gli eventi. A partire dalle ore 10 andrà in scena il torneo di calcio 'Memorial Gigi Scrivano'. Alle 17 spazio alla musica folk genovese con il gruppo "I Trilli", sodalizio artistico nato nel 1973 tra Pippo (Giuseppe Zullo) e Pucci (Giuseppe Deliperi) e oggi valorizzato da Vladi (figlio di Zullo) e Fabio Milanese. Info: 3477589058.