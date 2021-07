Acqui in Palcoscenico: al PalaCongressi c'è "Vivere di danza"

ACQUI TERME - Continua "Acqui in Palcoscenico", la kermesse di danza internazionale, con un momento molto atteso dai giovani amanti della danza. Piccola pausa per i grandi nomi del balletto e spazio alla creatività meno nota (se non sconosciuta) di artisti e sale territoriali. ‘Vivere di danza’, che si terrà domani, domenica 11, alle 18 nel Palazzo dei Congressi in zona Bagni, sarà un’imperdibile vetrina per coreografi ed allievi delle scuole locali partecipanti allo Stage internazionale abbinato all’Acqui in Palcoscenico. «La serata, significativamente intitolata “Vivere di Danza”, offre la possibilità a giovani emergenti di presentare il loro lavoro in un contesto professionale della danza – spiega la direttrice artistica della rassegna Loredana Furno – L’appuntamento costituisce un interessante momento di incontro e confronto tra solisti e giovani formazioni».