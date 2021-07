Domani Armonie del Bosco arriva a Salabue di Ponzano

SALABUE DI PONZANO - Domani mattina alle ore 9 a Salabue di Ponzano, nell'ambito del festival It.A.Cà Off, si terrà il secondo incontro di 'Armonie del bosco' a cura di Selena Bricco e Ludovica Bordino.

Il ritrovo per la passeggiata lunga 5 km e a tema 'L'Alchimia della Terra' sarà presso il laboratorio di Luidi Bi in via I maggio. Per partecipare saranno necessari la prenotazione al 333 2142861 e il pagamento della quota di 10 €.