Italia-Inghilterra: maxischermo in Cittadella con 400 posti

ALESSANDRIA - Il Comune di Alessandria, vista l’affluenza e l’entusiasmo della cittadinanza durante la semifinale del Campionato Europeo 2020, in accordo con gli organizzatori della rassegna "Cinema sotto le Stelle”, in sostituzione della proiezione del film in programma la sera dell’11 luglio (“Crudelia”), che verrà posticipata a data da destinarsi, offrirà la visione della finale tra Italia e e Inghilterra su un maxischermo posizionato in Cittadella.

La novità, rispetto alla scorsa serata, è il raddoppio dei posti a sedere, che saranno complessivamente circa 400: apertura dei cancelli alle 19.30, ingresso consentito fino ad esaurimento posti.